Verkehrskontrolle in Salzburg: Alkolenkerin ergriff die Flucht

Die 25-jährige Salzburgerin entzog sich der Kontrolle, konnte aber kurze Zeit später angehalten werden.

Im Zuge einer Verkehrskontrolle versuchte eine Lenkerin in der Karolingerstraße, sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete in Fahrtrichtung Innsbrucker Bundesstraße. Kurz darauf konnten die 25-jährige Salzburgerin in einer nahe gelegenen Seitenstraße angetroffen werden. Die Beamten stellten fest, dass die Lenkerin über keine gültige Lenkberechtigung verfügt. Ein Alkomattest ergab ein relevantes Messergebnis von 0,86 Promille. Für die 25-Jährige war die Fahrt beendet. Sie wird wegen mehrerer Verkehrsdelikte an der zuständigen Behörde angezeigt, berichtete die Polizei.

Quelle: SN