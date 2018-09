Verkehrsmisere in Bruck

Immens gefährlich sei es in der Kapruner- und Krößenbachstraße, berichten Anrainer.

Ende August berichteten die Pinzgauer Nachrichten über das Nadelöhr in der Kaprunerstraße. Sie ist seit Längerem eine Ausweichroute nach Kaprun und Schüttdorf geworden. Hier umfahren viele den Stau auf der Bundesstraße B 311.

Bürgermeister Herbert Burgschwaiger (SPÖ) hatte angeprangert, dass der gesamte Ausweichverkehr diese Straße benütze, die für zwei entgegenkommende Autos zu schmal ist - deshalb muss der Gehsteig befahren werden, dessen Kanten abgeschrägt worden sind. Bis zu 3500 Fahrzeuge täglich seien gezählt worden, so der Bürgermeister.

Wolfgang Deisenberger ist Anrainer, er sagt: "Es ist immens gefährlich, den Gehsteig zu benutzen, da die Fahrzeuge bei Gegenverkehr darauf ausweichen. Es fahren auch immer mehr Lkw aus aller Herren Länder durch, wohl auch, weil sie vom GPS geleitet werden." Er habe bereits im Jahr 2002 darauf hingewiesen, dass der Verkehr in diesem Bereich zunehmen werde - "durch die Eröffnung des Maximarktes".

Im August 2013 hätten die Anrainer eine private Verkehrszählung durchgeführt. "Damals kamen wir auf 5000 bis 6000 Fahrzeuge in 24 Stunden, was uns auch ein Experte bestätigt hat." Auch die Gemeinde habe eine Zählung mit einem Bewegungsmelder gemacht - "es stellte sich heraus, dass unsere Zahlen stimmen, eventuell waren es sogar noch mehr Fahrzeuge", so Deisenberger. Seither gebe es seitens der Anrainer ständig Bemühungen, um eine Entlastung herbeizuführen, bis jetzt vergebens.

Deisenberger: "Es gab von uns Vorschläge wie Zonenbeschränkung, Einbahnstraße etc., alles ohne Erfolg mit der Begründung, alles sei so schwierig. Inzwischen ist der Verkehr durch mehrere Neubauten wie das Dieselkino, das Lagerhaus, Hallenbad, Woferlgut immer mehr geworden."

Und es käme bald noch ein Wohnblock mit 14 Wohnungen in der Kaprunerstraße hinzu. "Er wird hinter der Eisenbahn-Unterführung errichtet. Zudem soll die ehemalige Pension Hörl ein Appartementhaus werden, das bedeutet wieder mehr Verkehr." Von der Gemeinde sei der Vorschlag unterbreitet worden, eine "Anrainerstraße" zu installieren. Wolfgang Deisenberger: "Es wird wieder mal gezählt, eine Box hängt bei meinem Haus gegenüber. Mal sehen, was daraus wird, ohne Kontrolle seitens der Polizei wird's wohl schwierig. Inzwischen mache ich um 6 Uhr früh das Fenster zu, um den Lärm und die Abgase auszusperren. Sollte sich nichts ändern, werden wir im nächsten Jahr mehr protestieren oder Sperren durchführen."

Zell am See: LR Schnöll mit Lokalaugenschein

Seit Langem leiden auch viele Anrainer - und Verkehrsteilnehmer - an den Staus auf der B 311 in Zell am See-Schüttdorf. Die Zeller Grünen wollen unter anderem eine Aufweitung des Kreisverkehrs beim Einkaufszentrum PEZ erreichen. Am Freitag voriger Woche unterrichteten Werner Hörl und Irene Rieder-Schroll darüber den neuen Salzburger Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP). "Das hätte ja schon im Vorjahr stattfinden sollen, ist aber angeblich wegen fehlender 14 m22 Grund gescheitert, die ein Anrainer nicht hergeben will", so Hörl. Nach Ansicht der Grünen bräuchte es diesen Grund nicht: "Man könnte den Kreisverkehr in Richtung Süden verschieben." Schnöll hörte sich alles an, wollte sich aber noch nicht konkret dazu äußern. "Ich muss mir zuerst ein Gesamtbild machen."