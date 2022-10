Gegen Raser: Land Salzburg stellt Section Control auf B156 nächste Woche scharf

Nächsten Mittwoch soll die Abschnittskontrolle von Anthering-Nord bis Weitwörth aktiv sein. Rund vier Monate später als geplant. Kostenpunkt: knapp eine Million Euro.

Die Gehäuse für die Kameras am Rand der Lamprechtshausener Straße (B156) stehen mittlerweile an den beiden Messpunkten bereit, die obligatorischen Hinweisschilder sind noch anzubringen, der Einbau der Kameras soll am Mittwoch nächster Woche erfolgen und dann muss nur noch das Eichamt die Anlage mit einer Testfahrt abnehmen: Am 20. Oktober will das Land die angekündigte Section Control zwischen Anthering-Nord und Weitwörth in Betrieb nehmen, als "eine von vielen Maßnahmen, um die Verkehrssicherheit auf dem Abschnitt zu erhöhen", hieß es am ...