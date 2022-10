Sieben Jahre Baustelle: Neue Flucht- und Rettungsstollen für Schmittentunnel in Zell am See

5,8 Millionen Fahrzeuge fahren pro Jahr durch den Schmittentunnel in Zell am See. Er ist damit eine der wichtigsten Verkehrsverbindungen in Salzburg. Neue Fluchtstollen sollen in den kommenden Jahren die Sicherheit in der 5,1 Kilometer langen Röhre noch einmal erhöhen.

SN/land salzburg/melanie hutter Zum Schmittentunnel muss ein neuer Fluchttunnel gebaut werden.