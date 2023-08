Verkehrsunfälle in Salzburg - mehrere Zweiradlenker wurden verletzt

Am Montag ereigneten sich im Bundesland Salzburg mehrere Unfälle mit E-Bikern, Radfahrern oder Motorradlenkern. In Saalfelden ist ein 60-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn abgekommen und hat sich verletzt.

Am Montagabend ereignete sich im Salzburger Stadtteil Gneis ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein 22-jähriger Radfahrer verletzte. Der junge Mann war mit Freunden unterwegs und stürzte, nachdem er querenden Radfahrern ausgewichen war. Beim Aufprall zog er sich eine Fraktur an der rechten Hand zu und verletzte sich am Unterkiefer unbestimmten Grades. Ein durchgeführter Alkotest beim Radfahrer ergab einen Wert von 0,95 mg/l. Er trug zum Unfallzeitpunkt keinen Radhelm.

Saalfelden: 60-Jähriger verletzt, E-Bikerin gestürzt

Am Montag lenkte ein 60-jähriger bosnischer Staatsangehöriger seinen Pkw von Saalfelden in Richtung Weißbach. Aus unbekannter Ursache kam der Lenker von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit dem Fahrzeug an einem Bachbett. Er wurde unbestimmten Grades verletzt. Ein weiterer Fahrzeuglenker, der den Unfall beobachten konnte, leistete Hilfe und verständigte die Einsatzkräfte. Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Lenker durch das Rettungsfahrzeug in das Tauernklinikum Zell am See verbracht. Ein durchgeführter Alkomattest verlief negativ (0,00 mg/l).

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Montag in Saalfelden. Dabei kam eine 49-jährige Einheimische mit ihrem E-Bike auf einer Gemeindestraße ohne Fremdbeteiligung zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Die Frau war mit ihrem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen, hatte sich überschlagen und war am Straßenrand zum Liegen gekommen. Sie hatte ihr Bewusstsein verloren und kam wieder zu sich, nachdem ihr nachkommende Radfahrer erste Hilfe leisteten. Die Verletzte wurde nach Erstversorgung ins Tauernklinikum Zell am See verbracht. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,1 mg/l.

Obertrum: Kollision zwischen Lkw und Motorradfahrer

Am Montagnachmittag kam es im Gemeindegebiet von Obertrum zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 53-jährigen Motorradfahrer und einer 40-jährigen Lkw-Lenkerin. Der Motorradfahrer aus Deutschland wollte auf der L 102 an Fahrzeugen die sich im Stau befanden, linksseitig vorbeifahren, als die Lenkerin eines Postfahrzeuges in einem Kreuzungsbereich nach links einbog. Dabei erfasste sie mit ihrem Lkw den Motorradfahrer, der zu Sturz kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen am Oberkörper. Die Lkw-Lenkerin, deren Beifahrerin und die Beifahrerin des Motorradlenkers blieben unverletzt.

Zell am See: Motorradfahrer verletzt

Am Montagvormittag kam es im Bezirk Zell am See auf der B 168 zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 74-jährigen Motorradfahrer aus Salzburg. Der Mann kam aufgrund einer Vollbremsung am Ende einer Fahrzeugkolonne zu Sturz und zog sich dabei schwere innere Verletzungen zu. Der verunfallte Motorradlenker wurde nach erfolgter Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Zell am See zur weiteren Behandlung verbracht.