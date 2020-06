Verkehrsunfälle in Salzburg: Zwei junge Frauen verletzt

Im Bundesland Salzburg ereigneten sich am Dienstagabend zwei Verkehrsunfälle. Eine 18-Jährige prallte im Bezirk Zell am See mit ihrem Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen gegen eine Leitschiene. Und eine 16-jährige Mopedlenkerin wurde durch ein Fahrmanöver eines alkoholisierten Pkw-Lenkers in der Stadt Salzburg verletzt.

Am Dienstagabend ereignete sich in Fürth/Piesendorf im Bezirk Zell am See ein Verkehrsunfall mit Eigenverletzung. Eine 18-jährige türkische Staatsangehörige kam mit dem Fahrzeug ihres Vaters auf der B 168 der Mittersiller Straße in Fahrtrichtung Kaprun aus bisher ungeklärten Umständen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Leitschiene.Die 18-jährige Pkw Lenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus nach Zell am See gebracht. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen Wert von 0,00 Promille. Die freiwillige Feuerwehr von Piesendorf war mit 24 Mann und zwei Fahrzeugen an der Unfallstelle. Sie führte die Bergung des Fahrzeuges und die Aufräumarbeiten durch. Der Pkw sowie die Leitschiene wurden bei dem Aufprall beschädigt.

In der Stadt Salzburg kam es am Dienstagabend ebenfalls zu einem Verkehrsunfall. Dabei ist eine 16-jährige Mopedlenkerin verletzt worden. Durch ein Abbiegemanöver des vor ihr fahrenden Pkws musste die Mopedfahrerin stark abbremsen und kam zu Sturz. Sie erlitt dabei Prellungen an der rechten Körperhälfte und wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Ein durchgeführter Alkotest mit der 16-Jährigen verlief negativ.

Positiv hingegen war der Alkotest bei dem Pkw-Lenker. Dieser ergab einen Wert von 1,4 Promille. Der Führerschein konnte dem 64-jährigen Mann jedoch nicht abgenommen werden, da er diesen nicht mitführte.

Quelle: SN