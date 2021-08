Verkehrsunfälle mit Alkoholisierung in Bad Hofgastein

In Bad Hofgastein gab es in den vergangenen Stunden gleich zwei Unfälle. Beide Unfallverursacher waren alkoholisiert. Ein Fahrer wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Laut einer Aussendung der Landespolizeidirektion Salzburg ist am späten Donnerstagabend auf der B 167 ein 43-jähriger österreichischer Staatsangehöriger aufgrund des starken Regens mit dem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen eine Mauer. Es entstand erheblicher Sachschaden. Der 43-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung ins Klinikum Schwarzach verbracht. Der Alkotest ergab einen Wert von 1,94 Promille. Dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen.

Einige Stunden später, am frühen Freitagmorgen, fuhr ebenfalls in Bad Hofgastein ein alkoholisierter 52-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem PKW auf der B 167 beim Ausparken über eine Mauer.

In Folge blieb der PKW an der Böschung hängen. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der Lenker in Richtung Wald, konnte jedoch gestellt werden. Der Alkotest ergab einer Wert von 2,62 Promille. Der 52-Jährige wurde nicht verletzt.