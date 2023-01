Verkehrsunfall: 26-Jähriger hatte 1,54 Promille

Der Mann wurde nach dem Unfall das Krankenhaus Zell am See gebracht.

Am Freitag ereignete sich laut Polizei gegen 01.00 Uhr in Kaprun ein Verkehrsunfall, bei dem ein 26-jähriger Lenker auf Höhe des dortigen Umspannwerkes von der Fahrbahn abkam. Das Auto des jungen Mannes geriet laut Polizeibericht daraufhin ins Schleudern und touchierte dabei einen Strommasten. Ein anschließender Alkotest der Polizei ergab 1,54 Promille. Dem 26-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde der Pinzgauer in das Krankenhaus Zell am See verbracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.