Verkehrsunfall auf der A1 bei Eugendorf: Drei Verletzte

Am Freitagabend kam es auf der A1 bei Eugendorf zu einem Unfall. Drei Personen wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht.

Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr fuhr eine 32-Jährige ukrainische Staatsbürgerin mit ihrem PKW auf der A1 in Richtung Wien. Im Baustellenbereich im Gemeindegebiet Eugendorf geriet der PKW aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, touchierte eine Betonmittelleitwand und überschlug sich. Das berichtet die Polizei Salzburg am Samstag in einer Aussendung. Die drei Insassen, die Lenkerin, eine 32-jährige Bekannte und deren achtjähriger Sohn, konnten sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien und wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Ein mit der Lenkerin durchgeführter Alkotest verlief negativ.