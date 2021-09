Verkehrsunfall auf der A1 wegen Sekundenschlaf: 17 betroffene Personen, zwei Verletzte

An einem Unfall auf der A1 Westautobahn nahe der Abfahrt Eugendorf/Wallersee waren mehrere Verkehrsteilnehmer beteiligt. Zwei Personen wurden mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht. Die Unfallstelle ist bereits geräumt, der Stau hat sich aufgelöst.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Westautobahn auf der Höhe Eugendorf in Richtung Salzburg sind 17 Personen beteiligt, zwei mussten mit leichten Verletzungen ins Landeskrankenhaus Salzburg gebracht werden. Ein tschechischer Kleinbus mit 16 Insassen war von der Fahrbahn abgekommen und hatte einen auf der Überholspur fahrenden 23-jährigen Lenker aus Ried im Innskreis touchiert. Laut eigenen Angaben hatte der Fahrer des Kleinbusses einen Sekundenschlaf. Infolge der Kollision schleuderte der Bus nach links, quer über die Fahrbahn, prallte gegen ein Verkehrsschild und zwei Leitpflöcke, streifte an der Böschung die Betonmittelleitschiene und kam auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand. Der Oberösterreicher konnte seinen Pkw am Beschleunigungsstreifen anhalten. Der Busfahrer, eine Insassin aus Tschechien (26) und der Pkw Lenker verletzten sich unbestimmten Grades. Die restlichen Mitfahrer blieben unverletzt. Die Alkotests verliefen negativ. Die Aufräumarbeiten führten 25 Mann der Feuerwehr Eugendorf mit vier Fahrzeugen durch. Das Rote Kreuz organisierte den Abtransport der 15 unverletzten Insassen des Kleinbusses und war mit zwei Sanitätsfahrzeugen und zwei Behindertentransportern im Einsatz. Die Westautobahn war im Bereich der Unfallstelle nur erschwert passierbar und musste teilweise ganz gesperrt werden. Es entstand ein ausgedehnter Stau im Bereich Eugendorf und auf der A1 Fahrtrichtung Salzburg. Kurz vor zehn Uhr war die Westautobahn wieder frei befahrbar.