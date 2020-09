Verkehrsunfall auf der Tauernautobahn fordert vier Verletzte

Eine 36-jährige Rumänin kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit dem Pkw einer Flachgauerin und kam daraufhin in der angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Alle vier Insassen des Fahrzeugs der Rumänin wurden in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. In Mittersill prallte ein Motorradlenker mit einem Pkw zusammen. Der 17-jährige Lenker musste ins Krankenhaus Mittersill eingeliefert werden.

Am Dienstagabend ereignete sich auf der Tauernautobahn (A10), Fahrtrichtung Salzburg, Gemeindegebiet Flachau, ein Verkehrsunfall bei dem eine 36-jährige rumänische Pkw-Lenkerin sowie ihre drei Mitfahrer (23, 25 , 27 Jahre alt) Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Aus bisher unbekannter Ursache prallte die Pkw-Lenkerin, während des Fahrstreifenwechsels, gegen einen Pkw einer 40-jährigen Flachgauerin, die dadurch mit ihrem Pkw gegen die Mittelschiene gedrückt wurde. Das Fahrzeug der Rumänin kam rechts von der Fahrbahn ab, schlitterte über die angrenzende Böschung und kam in der angrenzenden Wiese am Dach liegend zum Stillstand. Die Flachgauerin konnte ihren Pkw unter Kontrolle bringen und stellte diesen auf dem Pannenstreifen ab. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurden die Verletzten in das Krankenhaus Schwarzach eingeliefert. An den beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, weshalb sie abgeschleppt werden mussten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Flachau und Eben führten die Aufräum- und Bergearbeiten durch. Der Verkehr wurde über einen Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigleitet.

17-jähriger Motorradlenker verunfallte in Mittersill

Ebenfalls am Dienstagabend ereignete sich auf der Gerlosstraße (B165), Gemeindegebiet Mittersill, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 17-jähriger Motorradlenker aus dem Pinzgau Verletzungen unbestimmten Grades erlitt.

Im Zuge eines Abbiegevorgangs nach links kollidierte der 17-Jährige mit dem entgegenkommenden Fahrzeug einer 35-jährigen Niederösterreicherin. Der Pinzgauer wurde vom Motorrad geschleudert und kam am Fahrbahnrand zu liegen. Nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes wurde der Lenker in das Krankenhaus Mittersill eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die durchgeführten Alkotests verliefen negativ. Die Feuerwehr Mittersill führte, während der Unfallaufnahme, die Aufräumarbeiten und Verkehrsregelung durch. Die Gerlosstraße war während der Aufräumarbeiten nur einspurig befahrbar.

Quelle: SN