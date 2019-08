Ein 20-jähriger Koreaner sprang am Sonntag gemeinsam mit einem Freund von einem Holzsteg mit den Füßen voran in den Wolfgangsee. Dann ging er unter.

Chronik

Traumhaftes Sommerwetter und Beachfeeling am Wolfgangsee: Am Red Carpet bei den "Living Legends of Aviation Europe" im Event Resort Scalaria tummelten sich am Samstag die ganz Großen der Flug- und …