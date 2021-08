Verkehrsunfall in Adnet endet für 66-Jährigen tödlich

Am Freitagnachmittag hatte ein Überholmanöver tragische Folgen: Ein Mann verstarb an der Unfallstelle.

Am frühen Freitagnachmittag fuhr ein 25-jähriger Tennengauer mit seinem Pkw von Adnet kommend in Richtung Krispl. In einer unübersichtlichen Linkskurve überholte er ein anderes Fahrzeug und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw eines 66-Jährigen, ebenfalls Tennengauer, frontal zusammen. Der 25- jährige Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sich selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Der 66-jährige Pkw-Lenker wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.

Ein mit dem 25-jährigen Unfalllenker durchgeführter Alkomattest ergab 0,40 Promille. Im Zuge der Ersterhebungen stellte sich heraus, dass der 25-jährige Tennengauer nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung war. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Im Einsatz waren mehrere Polizeistreifen einschließlich der Polizeidrohne für Übersichtsaufnahmen, zwei Rettungsfahrzeuge, ein Notarzt sowie ein Rettungshubschrauber. Die freiwillige Feuerwehr von Adnet war mit vier Fahrzeugen und 33 Mann am Unfallort. Die Krispler Landesstraße war während des Einsatzes in beiden Fahrtrichtungen für etwa vier Stunden gesperrt.