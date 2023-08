Verkehrsunfall in Annaberg: Pkw und zwei Biker stießen zusammen

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 49-jährigen deutschen Pkw-Lenkerin und zwei Motorradlenkern aus der Steiermark.

Die Pkw-Lenkerin hatte die Vorfahrt an einer Kreuzung missachtet. Dadurch wurde ihr Pkw zuerst von einem 58-jährigem Motorradlenker seitlich gestreift. Unmittelbar danach kollidierte eine nachfolgende 43-jährige Motorradlenkerin frontal mit dem Pkw. Die Motorradlenkerin wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades an der Hand in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum gebracht, berichtet die Polizei in einer Aussendung. Der Motorradlenker und die Pkw-Lenkerin blieben unverletzt.