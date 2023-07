Verkehrsunfall in der Stadt zwischen Pkw und Radfahrerin

Am Donnerstag kam es gegen 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Radlenkerin. Die Frau wurde leicht verletzt.

Gegen 9 Uhr war ein 50-jähriger serbischer Staatsangehöriger aus der Stadt Salzburg mit seinem Pkw den Franz-Josef-Kai in Fahrtrichtung Ferdinand-Hanusch-Platz unterwegs. Eine 48-jährige aserbaidschanische Staatsangehörige fuhr zur gleichen Zeit mit ihrem Fahrrad entlang der Salzach in Fahrtrichtung Süden und überquerte die Radfahrerüberfahrt. Auf dieser kam es in weiterer Folge zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei die Frau auf Höhe des linken vorderen Kotflügels am Pkw aufprallte und zu Boden stürzte.

Die Frau zog sich leichte Verletzungen im Bereich ihres Beckens zu. Sie wurde vom Roten Kreuz ins UKH Salzburg verbracht. Das Ausmaß der Beschädigung an beiden Fahrzeugen ist gering.

Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Alkomattest verlief mit beiden Fahrzeuglenkern negativ. Die Frau trug keinen Fahrradhelm.