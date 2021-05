Verkehrsunfall in Elixhausen, Fahrerflucht in Seekirchen

Am Freitagabend kam es in der Salzburger Umgebung zu mehreren Verkehrsunfällen.

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Elixhausen. Ein 56-jähriger Motorradlenker war auf der L101 in Richtung Obertrum unterwegs, als er vor einem Zebrastreifen zum Stehen kam, um einen Fußgänger die Straße queren zu lassen. Dabei kam es zu einem Auffahrunfall mit einem nachkommenden PKW eines 64-jährigen Einheimischen. Durch den Aufprall kam der Motorradlenker zu Sturz und verletzte sich unbestimmten Grades. Ein am PKW-Lenker im Zuge der Unfallaufnahme durchgeführter Alkotest ergab ein Ergebnis von 0,74 mg/l (1,48 Promille). Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.

Seekirchen: Verkehrsunfall mit Personenschaden und Fahrerflucht

Am Freitagabend wurde außerdem eine 45-jährige Fahrradlenkerin bei einem Verkehrsunfall in Seekirchen leicht verletzt. Eine 72-jährige PKW-Lenkerin überholte die Radfahrerin und bog unmittelbar danach rechts ab. Die Fahrradlenkerin konnte ihr Rad nicht mehr rechtzeitig anhalten, die beiden Fahrzeuge krachten ineinander. Die Radlenkerin wurde leicht verletzt.

Die PKW-Lenkerin fuhr jedoch ohne anzuhalten weiter. Die unfallaufnehmenden Polizeibeamten konnten dank Zeugenaussagen das beschädigte Fahrzeug auffinden und in weiterer Folge die Identität der fahrerflüchtigen Lenkerin ermitteln. Sie gab an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradlenkern

Auf der Elisabethstraße in der Stadt Salzburg stießen außerdem zwei Fahrradfahrer am Freitagabend zusammen. Ein 43-jähriger aus Serbien stammender Radfahrer wurde von einem 27-jährigen Fahrradfahrer aus Frankreich überholt. Während des Überholvorganges touchierten die beiden Fahrräder miteinander. Der Serbe kam zu Sturz und verletzte sich leicht. Er wurde vom Roten Kreuz in das Krankenhaus gebracht.