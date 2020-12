Verkehrsunfall in Großgmain: Autofahrerin touchiert Rollstuhlfahrer

Der 78-jährige Rollstuhlfahrer befand sich in der Einfahrt des Rehazentrums, als ihn die PKW- Fahrerin erfasste.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am frühen Freitagnachmittag in Großgmain im Flachgau. Beim Einfahren in das Gelände des Rehazentrums touchierte eine 31-jährige Pkw-Lenkerin aus Salzburg mit ihrem Fahrzeug mit einem 78-jährigen Rollstuhlfahrer, der sich in der Einfahrt des Zentrums befand. Dabei stürzte dieser und zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Die Rettung brachte den Mann ins Unfallkrankenhaus Salzburg.

Quelle: SN