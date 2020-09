Verkehrsunfall in Hallein: Lenkerin hatte 2,8 Promille

Der schwer alkoholisierten Frau wurde der Führerschein abgenommen.

Wie die Polizei jetzt berichtete, ereignete sich am Sonntag, dem 30. August in Hallein ein Verkehrsunfall. Eine Kellnerin fuhr in den frühen Morgenstunden mit dem Pkw ihres Vaters von ihrer Arbeitsstätte, einem Halleiner Lokal, in Richtung Wiestal Landesstraße. Bei einem Kreisverkehr in Hallein verlor die Lenkerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf die durch Randsteine abgegrenzte Insel des Kreisverkehrs. Passanten verständigten über Notruf die Polizei. Ein Alkotest bei der 32-Jährigen ergab 2,8 Promille. Ihr wurde der Führerschein abgenommen und sie wird bei der zuständigen Behörde zur Anzeige gebracht.

Quelle: SN