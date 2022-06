Verkehrsunfall in Hallwang: Lkw und Pkw kollidierten

In einem Kreuzungsbereich in Hallwang im Ortsteil Mayrwies kam es Donnerstagabend zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Pkw.

Am Donnerstag um ca. 18 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall an einer Kreuzung in Mayrwies (Hallwang) alarmiert. Das gab die Freiwillige Feuerwehr Hallwang auf ihrer Facebook-Seite bekannt. Beim Eintreffen der Floriani stellte sich heraus, dass sich keine Personen mehr in den Fahrzeugen - ein Pkw und ein Lkw - befanden und die Polizei bereits vor Ort war. Die Arbeiten der Einsatzkräfte beschränkten sich demnach auf das Binden ausgelaufener Betriebsmittel und das anschließende Reinigen der Straße. Für die Feuerwehr Hallwang war der Einsatz nach etwa 40 Minuten beendet. Informationen über mögliche verletzte Insassen waren zunächst nicht bekannt.