Verkehrsunfall in Kuchl: Zwei Frauen verletzt

Am späten Samstagvormittag kam es in Kuchl zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Frauen Verletzungen unbestimmten Grades erlitten.

Ein 57-jährige deutsche Lenkerin kollidierte beim Abbiegen nach links mit dem Pkw einer 66-jährigen Tennengauerin zusammen, berichtete die Polizei in einer Aussendung. In weiterer Folge fuhr eine 34-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Tennengau frontal gegen den Pkw der 57-Jährigen auf. Die Alkotests verliefen negativ. An zwei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die 57-Jährige und 34-Jährige wurden nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht.