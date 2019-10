Verkehrsunfall in Lehen: Vier Personen wurden verletzt

Mittwochabend kam es im Salzburger Stadtteil Lehen zu einem Auffahrunfall mit Folgen: Vier Personen wurden verletzt, drei Fahrzeuge wurden beschädigt.

Wie die Landespolizeidirektion Salzburg mitteilte, fuhr am Mittwochabend um circa 21.00 Uhr ein 26-jähriger Pkw-Lenker im Salzburger Stadtteil Lehen auf einen anderen Pkw auf. Das Fahrzeug der 71-jährigen Frau aus Hallwang wurde durch die erhebliche Wucht des Zusammenstoßes auf den davor langsam fahrenden Pkw einer 63-jährigen Salzburgerin geschoben.

Am Pkw des 26-jährigen Mannes aus Salzburg entstand ein Totalschaden. Die beiden anderen Fahrzeuge wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Im Fahrzeug des 26-jährigen Lenkers befanden sich zwei weitere männliche Personen aus Salzburg im Alter von 20 und 25 Jahren, welche leichte Verletzungen erlitten. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurden sie in das LKH-Salzburg gebracht. Die beiden Fahrzeuglenkerinnen klagten an der Unfallstelle ebenfalls über Schmerzen und wurden vor Ort medizinisch versorgt. Sie verzichteten auf eine Verbringung ins Spital.

Quelle: SN