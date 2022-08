Der 33-jährige Flachgauer musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Mittwochnachmittag kam es in Michaelbeuern zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Dabei wurde der Motorradlenker, ein 33-jähriger Flachgauer, verletzt. Nach Erstversorgung an der Unfallstelle wurde er mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Salzburg gebracht. Der Pkw-Lenker blieb unverletzt. Durchgeführte Alkomattests waren negativ, berichtet die Polizei.