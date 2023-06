Verkehrsunfall in Nussdorf: Pkw-Lenker verletzt

In der Nacht auf Samstag kam es in Nussdorf zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Lenker aus dem Flachgau kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben.

Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Stillstand, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Der Lenker wurde leicht verletzt und begab sich im Anschluss selbstständig ins LKH Salzburg. Ein Alkovortest vor Ort verlief negativ. Das Fahrzeug wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Nussdorf mit rund 20 Feuerwehrleuten und zwei Fahrzeugen geborgen.