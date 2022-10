Verkehrsunfall in Oberalm mit vier Fahrzeugen fordert drei verletzte Personen

Die Halleiner Landesstraße war für etwa drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt

Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der Halleiner Landesstraße im Ortsgebiet von Oberalm ein Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen. Die 36-jährige vermutliche Verursacherin aus dem Tennengau fuhr auf einen Kleintransporter auf, wurde erst gegen einen entgegenkommenden Lkw und anschließend noch in einen parkenden Pkw geschleudert. Dabei wurden drei Personen verletzt. Die Personenrettung sowie die Aufräumung der Unfallstelle wurden vom Roten Kreuz und der Freiwilligen Feuerwehr Oberalm durchgeführt. Die Halleiner Landesstraße war für etwa drei Stunden für den gesamten Verkehr gesperrt, berichtet die Polizei in einer Aussendung.