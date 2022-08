Verkehrsunfall in Saaldorf-Surheim fordert ein Todesopfer

Am Sonntagmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Saaldorf-Surheim.

Eine 76-jährige Freilassingerin fuhr mit ihrem Suzuki, besetzt mit insgesamt vier Personen, von Saaldorf kommend auf die Kreisstraße zu. Zeitgleich befuhr ein 38-jähriger Salzburger mit seinem Tesla die Kreisstraße in Richtung Waging am See.

Ersten Ermittlungen zu Folge wollte die Lenkerin des Kleinwagens nach links in Richtung Freilassing abbiegen. Hierbei übersah sie den auf der Kreisstraße fahrenden Pkw. Eine Notbremsung war ihm nicht mehr möglich, weshalb er nahezu ungebremst mit seinem Fahrzeug in die linke Fahrzeugseite der Freilassingerin fuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen rund 30 Meter in ein angrenzendes Feld geschleudert und kam völlig demoliert zum Stehen. Alle Insassen des Kleinwagens wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Freiwilligen Feuerwehren Freilassing und Saaldorf aus dem Wrack geborgen werden. Für die Lenkerin kam jedoch jede Hilfe zu spät. Sie verstarb noch an der Unfallstelle.

Alle anderen Insassen wurden mit teils schwersten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Teslafahrer wurde lediglich leicht verletzt. Es entstand enormer Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Die Leitstelle Traunstein schickte die Freiwilligen Feuerwehren Saaldorf, Surheim und Freilassing und die Kreisbrandinspektion mit insgesamt rund 85 Einsatzkräften, den Fachberater des Technischen Hilfswerks (THW) und ein Großaufgebot des Roten Kreuzes zum Unfallort, darunter die Sanitätseinsatzleitung mit Unterstützungsgruppe, die Rettungshubschrauber "Christoph 1" und "Christoph 14" aus München und Traunstein, zwei weitere Notärzte aus Freilassing und Salzburg und vier Rettungswagen aus Bad Reichenhall, Freilassing, Traunstein und Salzburg. Notärzte und Sanitäter versorgten die beiden älteren Männer, die ältere Frau und den 38-jährigen Teslalenker und lieferten sie anschließend ins Unfallkrankenhaus und ins Landeskrankenhaus Salzburg, ins Klinikum Traunstein und in die Kreisklinik Bad Reichenhall ein.

Das Rote Kreuz war mehr als zwei Stunden im Einsatz. Die Straße war rund dreieinhalb Stunden komplett gesperrt. Beamte der Polizeiinspektion Freilassing ermitteln und Leitung der Staatsanwaltschaft Traunstein den genauen Hergang, wobei zur Klärung der Ursache auch ein Gutachter vor Ort war.