Verkehrsunfall in Saalfelden: Pkw überschlug sich

Am Samstag ereignete sich ein Unfall in Saalfelden im Pinzgau. Aufgrund schlechter Fahrbahnverhältnisse kam ein Fahrzeug ins Schleudern. Die 21-jährige Beifahrerin wurde verletzt.

Am Samstagfrüh fuhr ein 34-jähriger Fahrzeuglenker aus dem Bezirk Zell am See mit seinem Pkw auf der B164 in Richtung Hochfilzen, als plötzlich das Heck des Fahrzeuges ausbrach. Zu diesem Zeitpunkt herrschten schlechte Fahrbahnverhältnisse durch Schneematsch. Das Fahrzeug kam rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer etwa 30 cm hohen Schneewand und überschlug sich. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Feld, auf den Reifen stehend, zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde die 21-jährige Beifahrerin unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz in das Tauernklinikum Zell am See gebracht. Der Lenker wurde augenscheinlich leicht verletzt. Am Pkw entstand ein hoher Sachschaden.

Die Bergungs- und Aufräumarbeiten wurden seitens der Feuerwehr Leogang, welche sich mit 3 Fahrzeugen im Einsatz befand, durchgeführt. Lenker und Beifahrerin waren zum Unfallzeitpunkt angegurtet. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.

Quelle: SN