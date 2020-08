Verkehrsunfall in St. Johann: Pkw überschlug sich

Am Freitagabend kam es in St. Johann im Pongau im Bereich der B311 zu einem Verkehrsunfall. Zwei Fahrzeuge kollidierten, ein Pkw überschlug sich. Eine Verletzte wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht.

Ein 51-jähriger Deutscher wollte am Freitagabend widerrechtlich von einer Tankstellenausfahrt die Bundesstraße in Richtung einem gegenüberliegenden Gasthof überqueren. Dabei übersah er einen von Schwarzach in Richtung St. Johann fahrenden Pkw, der von einer 36-jährigen Kosovarin gelenkt wurde. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der Pkw der 36-Jährigen überschlug sich und kam auf der gegenüberliegenden Straßenseite auf dem Fahrzeugdach liegend zum Stillstand.



Die 36-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus Schwarzach verbracht. Der 51-Jährige sowie dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beim Fahrer ergab ein Alkomattest einen Wert von 0,38 Promille, bei der 36-Jährigen 0,12 Promille.

Quelle: SN