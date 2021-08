Verkehrsunfall in Straßwalchen: Alkoholisierter Lenker beging Fahrerflucht

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in Straßwalchen im Flachgau ein Verkehrsunfall. Eine Person wurde verletzt, der Lenker beging Fahrerflucht.



Eine 28-jährige Frau aus dem Bezirk Schärding lenkte ihren Pkw auf der B147a in Richtung Ortszentrum Straßwalchen. Unmittelbar vor dem Kreisverkehr hielt die Lenkerin ihren Pkw an, um einen Fußgänger den Schutzweg queren zu lassen. Dabei fuhr ein Kastenwagen auf den Pkw auf. Die Frau wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Der Lenker des Kastenwagens stieg vorerst aus dem Fahrzeug aus, setzte sich dann aber wieder hinter das Steuer und verließ kurz darauf mit seinem Pkw den Unfallort in Richtung Steindorf. Das Kennzeichen des Fahrerflüchtigen blieb jedoch an der Unfallstelle zurück.

Im Zuge der Fahndung konnte das fahrerflüchtige Fahrzeug sichergestellt werden. Der beim Fahrzeug anwesende 25-jährige Zulassungsbesitzer aus dem Bezirk Braunau wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Dieser bestritt, das Fahrzeug gelenkt zu haben und gab an, dass sein Bruder gefahren sei. Unfallzeugen gaben jedoch an, dass der 25-Jährige das Fahrzeug gelenkt hätte. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2,56 Promille. Der Lenker wird mehrfach angezeigt.