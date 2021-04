Verkehrsunfall in Uttendorf mit einem Verletzten

Am Freitagabend kam es in zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet Uttendorf. Beide Lenker waren alkoholisiert.

Eine 35-jährige Einheimische fuhr am Freitagabend im Gemeindegebiet Uttendorf in Richtung Zentrum. Ein 59-jähriger Einheimischer kam ihr entgegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge auf der schmalen Gemeindestraße frontal.

Der 59-jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde durch das Rote Kreuz in das Krankenhaus Zell am See eingeliefert. Die 35-Jährige blieb beim Unfall unverletzt.

Ein bei der 35-Jährigen durchgeführter Alkomattest verlief positiv (Wert lag unter 0,8 Promille). Bei dem 59-Jährigen ergab der Alkomattest einen Wert von etwas über einem Promille.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallstelle wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Uttendorf abgesichert und gereinigt.