Verkehrsunfall mit einem Trike in der Stadt Salzburg

Am Freitagabend kam es zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Trike in der Linzer Bundesstraße. Ein Mann wurde verletzt.

Ein 78-jähriger österreichischer Staatsbürger war am Freitagabend gegen 18.40 Uhr auf der Linzer Bundesstraße stadteinwärts unterwegs. Als er nach links abbiegen wollte, übersah er dabei einen 51-Jährigen, der mit seinem Trike stadtauswärts unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wobei der Trike-Lenker zu Boden stürzte und sich Verletzungen unbestimmten Grades an der rechten Hand zuzog. Der Verletzte wurde in das UKH Salzburg verbracht. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkern negativ.