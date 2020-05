Verkehrsunfall mit Fahrerflucht in Bürmoos

Am Dienstag kam es in Bürmoos zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Eine 70-Jährige und ein 76-Jähriger gingen gegen 13 Uhr an der Moarhausgasse in Richtung Ortsende am Straßenrand entlang, als ein weißer Lieferwagen den 76-jährigen Salzburger beim Überholen touchierte. Dieser stürzte zu Boden, der Lieferwagen fuhr dabei über seine Hand. Der Verletzte wurde vom Notarzt versorgt und in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen.

Zeugen gaben an, dass der Lenker des Lieferwagens ein ca. 50-Jähriger Mann südländischen Typs mit kurzen, schwarzen Haaren war. Der Wagen war grün-gelb beschriftet.

Die Polizeiinspektion Lamprechtshausen bittet um Hinweise zum Unfallhergang und zum fahrerflüchtigen Lieferwagen unter 0591335118.

Quelle: SN