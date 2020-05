Verkehrsunfall mit mehreren Beteiligten in Fuschl

Ein Sportwagen kollidierte mit einem PKW und einem Motorradlenker.

Am Nachmittag des 21. Mai 2020 kam es in Fuschl am See auf der Thalgauegg-Landesstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 62-Jähriger Flachgauer fuhr mit einem Sportwagen durch das Ortsgebiet Fuschl am See in Richtung Thalgau. Bei einer unübersichtlichen Rechtskurve touchierte er den rechten Randstein, sein Reifen wurde dabei beschädigt. Der Mann verlor die Kontrolle über das Auto und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er den PKW eines 25-Jährigen Flachgauers streifte. Dieser kam rechts von der Fahrbahn ab und auf einer angrenzenden Wiese zum Stehen. Der Sportwagen stieß daraufhin auch mit einem 21-Jährigen Motorradlenker aus Deutschland zusammen. Der Motorradfahrer wurde dabei über den Sportwagen geschleudert. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Salzburg geflogen. Die Alkoholtests verliefen negativ. Alle Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt. Die Freiwillige Feuerwehr Fuschl war mit drei Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz.

Quelle: SN