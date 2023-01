Verkehrsunfall mit zwei Lkw in Neumarkt - ein Verletzter

Am frühen Mittwochabend kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Lkw-Lenkern. Eine Person wurde unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 17.45 Uhr fuhr ein 59-jähriger, österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Lkw samt Anhänger bei der Umfahrung Neumarkt auf die Wiener Straße in Richtung Henndorf auf. Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 43-jähriger Österreicher ebenfalls mit einem Lkw auf der Wiener Straße von Straßwalchen kommend in Richtung Henndorf und prallte mit der Fahrzeugfront gegen das Heck des gegnerischen Anhängers. Das berichtete die Polizei am Mittwoch in einer Aussendung. Der 43-Jährige wurde dabei unbestimmten Grades verletzt und wurde von der Rettung in das Uniklinikum Salzburg gebracht. Er gab an, dass er kurz abgelenkt gewesen sei und aufgrund dessen das langsam fahrende Lkw-Gespann übersehen habe. Ein Alkomattest ergab 0,7 Promille Atemalkoholgehalt. Er wurde bei der zuständigen Behörde angezeigt.

Der 59-Jährige Lenker wurde bei dem Unfall nicht verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Die beiden beteiligten Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt. Die Wiener Straße war im Bereich der Unfallstelle bis 18.45 Uhr komplett gesperrt.