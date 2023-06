Verkehrsunfall zwischen Moped und Pkw - 15-Jähriger über Pkw geschleudert

Ein 19-jähriger Autofahrer übersah einen 15-jährigen Mopedlenker. Dieser wurde über den Pkw geschleudert. Beim Pkw-Lenker wurden 0,42 Promille nachgewiesen.

In den Abendstunden des 01. Juni kam es im Ortsgebiet von Neumarkt am Wallersee zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 19-jährigen Flachgauer Pkw-Lenker und einem 15-jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck stammenden Mopedlenker. Der Lenker des Pkws, er ist Probeführerscheinbesitzer, übersah beim Einbiegen aus einer Wohnsiedlung den auf der Salzburger Straße fahrenden Mopedlenker. Beim Zusammenstoß wurde der Mopedlenker über den Pkw geschleudert und blieb auf der Fahrbahn liegen. Der 15-jährige Mopedlenker wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das UKH Salzburg eingeliefert. Er trug einen Sturzhelm. Der Alkotest ergab beim Mopedfahrer 0,00 Promille beim Probeführerscheinbesitzer 0,42 Promille. Dieser muss mit einer Nachschulung rechnen.