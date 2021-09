Verkehrte Bankerl sorgen für Kopfschütteln

Städtisches Planungsressort stellt Altstadt-Besucher bei Museumsplatz vor Herausforderungen.

Die Debatte rund um den neuen Kreisverkehr am Museumsplatz kommt nicht zur Ruhe. Waren zunächst der Stau und die schlechte Querungsmöglichkeit für Radfahrer ein Thema, wurden jetzt die Sitzbänke in vermeintlich verkehrter Richtung aufgestellt. Sie schauen nämlich zur Straße statt zur Salzach. Wer normal darauf sitzt, genießt keinen Salzachblick, sondern schaut direkt auf den Kreisverkehr. Das machte nicht nur in den sozialen Netzwerken die Runde, auch die Stadt-SPÖ ätzte bereits Ende August in einer Aussendung: "Unterkoflers Kreisverkehr-Planungs-Panne geht in die ...