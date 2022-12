Verletzte bei Brand einer Skihütte in Rauris

Am Donnerstagvormittag, offenbar gegen 10.30 Uhr, brach auf der Heimalm, einer Skihütte im Skigebiet Hochalm in Rauris, ein Brand aus. Zum Feuerausbruch kam es im Heizraum, der sich im Keller der Hütte befindet. Ersten Informationen zufolge brachte die Feuerwehr den Brand inzwischen unter Kontrolle.

Anton Voithofer, Einsatzleiter vom Roten Kreuz, im SN-Gespräch:

"Die Feuerwehr musste zum Löschen des Brandes mit der Hochalm-Gondelbahn anrücken. Eine Anfahrt mit den Einsatzfahrzeugen zum Brandort war aufgrund der exponierten Lage der Hütte nicht möglich."

Laut Voithofer erlitten vier Personen - Angestellte des Hüttenpersonals - Rauchgasvergiftungen. Sie wurden in die Spitäler Schwarzach bzw. Zell am See gebracht.

Ermittler sollen nun die genau Brandursache klären.