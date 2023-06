Verletzte Gans in Salzburg - kein menschlicher Tierquäler, sondern ein Hund

Eine Gans, die am 5. Mai 2023 im Freibad Leopoldskron in der Stadt Salzburg schwer verletzt aufgefunden worden war, wurde nicht wie ursprünglich angenommen von einem Tierquäler misshandelt.

Der mittlerweile eingeschläferte Vogel ist von einem Hund gebissen worden. Das ist das Ergebnis der Untersuchung des Tierkörpers durch die Veterinärmedizinische Universität Wien.

Das Ermittlungsverfahren gegen einen unbekannten Täter wegen des Verdachtes der Tierquälerei und wegen des Verdachtes des Eingriffs in fremdes Jagd- oder Fischereirecht wurde eingestellt, wie die Staatsanwaltschaft Salzburg am Dienstag in einer Aussendung informierte.

Es wurden drei Tupferproben an den Wundrändern und aus dem Bereich der tieferen Skelettmuskelläsion der Gans entnommen und zur genetischen Analyse an das Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie gesandt. "Die Proben enthielten jeweils DNA, die eindeutig einem Hund zugeordnet werden konnte", erklärte Staatsanwaltschaft-Sprecherin Elena Haslinger. Ein Mensch als Verursacher der Verletzungen könne ausgeschlossen werden.

Passanten hatten am 5. Mai Alarm geschlagen, als sie den schwer verwundeten, aber noch lebenden Wasservogel sahen. In der Nähe gefundene Federn und Hautfetzen ließen das Martyrium des Tieres erahnen. Der Gans war auch von der Tierrettung nicht mehr zu helfen.