Bergrettung brachte Oberösterreicher vom Berg.

Die Bergrettung St. Gilgen hat am Samstagabend einen verletzten Oberösterreicher am Schafberg geborgen. Der Mann war beim Abstieg von der Eiseneraualm auf dem Steig ausgerutscht und abgestürzt. Er erlitt Verletzungen an Kopf, Hand und Oberkörper und war kurzzeitig nicht ansprechbar. ...