Vermieter greift Lehrlingen unter die Arme

Trotz Lehre können sie sich das Leben nicht leisten - da springt für junge Afghanen das Kolpinghaus ein.

Mehdi, 19, ist auf dem besten Weg, sich zu integrieren. Nicht nur, dass er eine Freundin hat, seit Juni macht er eine Lehre als Installateur. Über einen Freund bekam er Wind von dem Job. "Es ist eine leichte und mit Technik verbundene Arbeit, perfekt für mich. Eine bessere finde ich nicht", sagt er mit dieser für junge Leute so typischen Unbeschwertheit und nicht ohne Stolz.

Der junge Afghane lebt wie fünf andere Lehrlinge und eine Schülerin - alles Landsleute - im Kolpinghaus Itzling. Das Groteske an der Situation: Obwohl sie eine Lehrstelle haben, kommen sie aus eigener Kraft finanziell nicht über die Runden. Denn, eben weil sie arbeiten, kürzten ihnen die Behörden ihre Zuschüsse. "Deshalb springen wir ein", sagt Karl Zallinger, Leiter des Kolpinghauses. Die jungen Leute zahlen für die volle Unterbringung in einem Doppelzimmer lediglich den Tarif für die Halbpension von 180 Euro. Damit ist für sie alles abgedeckt, die Miete und das Essen, die Extragebühr fürs Wäschewaschen bewegt sich im Cent-Bereich.

Die Differenz oder sogenannte Zimmernutzungsgebühr übernimmt der "Kolping hilft"-Fonds, der von dem gemeinnützigen Trägerverein des Hauses selbst gespeist wird. "Das kommt für die sieben Auszubildenden auf fast 3000 Euro im Monat", sagt Zallinger. Seit dreieinhalb Jahren geht das so. "Wir sind da hineingestolpert, haben klein begonnen und es ist mehr geworden", schildert der Heimleiter in Itzling. Er sieht damit aber auch den Vereinszweck erfüllt, nämlich jungen Leuten, die talentiert sind und lernen oder arbeiten wollen, sich aber keinen Heimplatz leisten können, unter die Arme zu greifen. Ziya und Shoaib sind zwei solche Fälle. Beide haben in der Gastronomie Fuß gefasst - Ziya wird Restaurantfachmann im Hirschenwirt, Shoaib Hotel- und Gastgewerbeassistent im Hotel Auersperg. Auch sie sind stolz, Arbeit zu haben. "Das ist auf jeden Fall extrem gut für das Selbstbewusstsein der Burschen", bestätigt ihr Erzieher Andreas Kücher: "Und ein Stück weit auch traurig, wenn man so wie bei Eshan (Artikel unten) sieht, wie er sich abmüht und es trotzdem nur Absagen hagelt." Die Flüchtlinge sehen sich mit der Einschränkung konfrontiert, dass sie sich nur für Lehrstellen in Berufen bewerben dürfen, die auf der Mangelliste des AMS stehen. So arbeitet Sohrab, 19, im Adeg-Markt, obwohl er bereits ein Jahr lang eine Ausbildung als Metalltechniker in St. Gilgen begonnen hatte und das "viel mehr das Seine" gewesen wäre. Er musste abbrechen, weil sein Asylbescheid negativ ausfiel - jetzt ist er in Berufung gegangen. Eine Lehre im Einzelhandel ist erlaubt, weil - bingo! - auf der Mangelliste.

Für so manchen ist dieses System schwer zu verstehen, auch Sohrab wirkt geknickt. Auf Nachfrage winkt er ab: "Vielleicht mache ich das später, irgendwann."

Eshan, ein junger Mann aus Afghanistan, lebt seit zwei Jahren im Land, aktuell im Kolpinghaus Salzburg. Sein Deutsch ist gut verständlich. Er wartet noch auf einen positiven Asylbescheid und möchte gern arbeiten.

Redaktion: Welche Jobs dürftest du denn machen?

Eshan: Für Berufe, die auf der Liste der Mangelberufe stehen, darf ich mich auch ohne Bescheid bewerben, aber es ist schwierig. Ich habe mich bei 14 Zahnärzten als Assistent beworben und leider nur Absagen bekommen.

Hast du schon Erfahrung?

Ich habe ein Praktikum bei einem Friseur gemacht, er hätte mich genommen, aber ich darf nicht, weil es kein Mangelberuf ist. Jetzt probiere ich es als Tischler. Zu Hause habe ich als Friseur, Schneider und Maler gearbeitet.

Die Schule ist abgeschlossen?

Ich bin ein Jahr lang zum Berufsförderungsinstitut gegangen und habe den Pflichtschulabschluss nachgemacht. Jetzt würde ich wirklich gern Arbeit finden.