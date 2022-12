Vermisster 20-Jähriger im Seekanal im Pinzgau tot aufgefunden

Die Leiche des Deutschen wurde im Seekanal in Bruck an der Glocknerstraße entdeckt.

Ein seit 28. September im Pinzgau vermisster 20-Jähriger ist am Montag in Bruck an der Glocknerstraße tot aufgefunden worden. Passanten hatten die Leiche des deutschen Staatsangehörigen in einem Ablauf des Zeller Sees, im sogenannten "Seekanal", entdeckt. Der Tote wurde von Einsatzkräften geborgen und von der Gerichtsmedizin obduziert. "Ein Fremdverschulden ist auszuschließen", sagte am Freitag eine Polizeisprecherin zur APA. Der 20-Jährige lebte im Pinzgau.