Vermisster 24-jähriger Salzburger: Noch immer keine Spur

Ein 24-jähriger Mann aus der Stadt Salzburg ist seit knapp fünf Wochen vermisst. Seine Mutter hatte am 23. September die Polizei über das Verschwinden ihres Sohnes informiert. Da bekannt war, dass er sich gerne auch am Untersberg nahe der Stadt Salzburg aufhielt, wurde noch im September eine Suchaktion gestartet, an der sich auch Alpinpolizisten, Bergretter, Suchhunde und das Rote Kreuz beteiligten. Der Einsatz verlief ohne Erfolg. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen.

