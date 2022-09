Bergretter suchen 24-Jährigen am Hochkalter in Bayern

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften von Bergwacht, Polizei und mehreren Hubschrauberbesatzungen sucht seit Samstagnachmittag bei bis zu minus 6 Grad mit widrigen Witterungsverhältnissen durch Schneefall, Eis, Starkregen, Wind und Nebel nach einem vermutlich zwischen 2400 und 2500 Höhenmetern auf der Südwestseite des Hochkalters verunglückten und seitdem vermissten 24-jährigen Urlauber aus Niedersachsen.

Einsatzkräfte von Bergwacht und Polizei haben am Montagabend kurzfristig ein günstiges Wetterfenster am Hochkalter genutzt und sind mit dem Polizeihubschrauber zu einem Suchflug auf Sicht nach dem seit Samstagnachmittag verunglückten und vermissten 24-jährigen Bergsteiger aus Niedersachsen gestartet, wobei die Wolkenuntergrenze bei 2300 Höhenmetern lag und der Gipfelgrat mit der vermuteten Einsatzstelle noch nicht nebelfrei war.

Junger Mann setzte Notruf am Samstag ab

Der junge Mann war alleine mit dem Zug angereist, trotz des frühen Wintereinbruchs zu seiner hochalpinen Tour aufgebrochen und hatte dann am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr einen Notruf abgesetzt, der bei der Leitstelle Tirol in Innsbruck einging, und zunächst angegeben, dass er noch im Aufstieg in rund 2400 Metern Höhe eine größere Strecke abgerutscht war und sich dabei am Kopf verletzt und beide Arme gebrochen habe, wobei er in absturzgefährliches Gelände geraten sei und Schwierigkeiten hätte, nicht weiter abzustürzen.

Einsatzkräfte suchten bis Sonnenuntergang

Die Einsatzkräfte suchten das Gelände am Montag bis zum Sonnenuntergang unter anderem vom Helikopter aus per Fernglas ab, konnten aber die sogenannte Recco-Boje, mit der auch Halbleiter aus elektronischen Geräten wie Handy oder Laptop geortet werden können, noch nicht einsetzen, da das Radar-Signal des Spezialgeräts nach unten abstrahlt und der Berg bis zum Gipfel komplett wolkenfrei sein müsste, damit der Hubschrauber entsprechend hoch über dem wahrscheinlichen Einsatzgebiet zwischen 2400 und 2500 Höhenmetern fliegen könnte.

SN/brk Die Einsatzkräfte suchen fieberhaft nach dem Vermissten.

Neuschnee erschwert die Suche

Die Besatzung von "Edelweiß 2" war mit einem Bergführer der Bergwacht Ramsau von kurz nach 18 Uhr bis kurz nach 19 Uhr eine gute Stunde am Berg unterwegs. Durch den vielen Neuschnee seit Samstag sind die Rinnen teilweise mit geschätzten Schneehöhen von bis zu drei Metern eingeweht und dementsprechend schlecht einsehbar. 19 Bergretter aus Ramsau (16), Bad Reichenhall (2) und Marktschellenberg (1) waren bis 20.30 Uhr vor Ort, darunter die Recco-Spezialisten, der Bergwachtnotarzt und Alpinisten mit Eisgerät und Lawinen-Notfallausrüstung für eine rasche Rettung bei einer eventuellen Sichtung am Berg. Ehrenamtliche Spezialisten des Bergwacht-Technikbusses werteten die Bilder vom Suchflug die halbe Nacht lang manuell und mit entsprechender Spezialsoftware im Detail aus, konnten aber keine Spuren vom Vermissten entdecken.

SN/brk Der Hochkalter in den Berchtesgadener Alpen.

Am Donnerstag könnte wichtige Recco-Boje eingesetzt werden

Für Dienstag (20. September) ist aktuell schlechtes Wetter vorhergesagt, am Mittwoch rechnen die Einsatzkräfte mit einer Besserung, die eventuell weitere Flüge mit Helikopter und Drohne zulässt, am Donnerstag soll es dann voraussichtlich sonnig werden, sodass der Berg komplett wolkenfrei wird, was eine Suche mit der Recco-Boje zulässt.