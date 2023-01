Vermisster RSb-Brief vereitelt Einspruch gegen Kraftwerk in Neukirchen

Mit Verwunderung stellte die anerkannte Umweltorganisation (NGO) Alliance for Nature in Wien jetzt fest, dass das Kraftwerk Sulzau in Neukirchen genehmigt ist und im Frühjahr schon mit dem Bau begonnen werden soll. Nach Ansicht des Generalsekretärs der Organisation, Christian Schuhböck, wären die Arbeiten rechtswidrig, sprich ein Schwarzbau.

Schuhböck sagt, Alliance for Nature habe vor der Wasserrechtsverhandlung im August 2021 Einwendungen gegen das Kraftwerk eingebracht. Darin heißt es, das Kraftwerk verschlechtere den Zustand des Obersulzbachs, was unzulässig sei. Durch ...