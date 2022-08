Vermisster Schwammerlsucher in Rußbach tot aufgefunden

Ein 64-Jähriger dürfte einen medizinischen Notfall erlitten haben. Seit Mittwoch war er abgängig, am Donnerstag wurde der Mann im Tennengau gefunden.

Ein Schwammerlsucher, der seit Mittwochabend im Raum Gosau (Bezirk Gmunden) vermisst worden war, ist am Donnerstag in Rußbach im Tennengau tot aufgefunden worden. Die Polizei hatte am Mittwoch gegen 18 Uhr die Verständigung erhalten, dass der 64-Jährige seit acht Stunden abgängig war. Anfangs war er mit seinem Neffen unterwegs, sie trennten sich jedoch später. Eine Suchaktion, auch mit Hubschraubereinsatz, wurde am Mittwoch 23 Uhr abgebrochen. Am Donnerstag in der Früh wurde die Suche erneut gestartet. Im Tennengau beteiligten sich 55 Bergretter der Ortsstellen Annaberg, Abtenau, Golling und Hallein sowie Suchhunde-Teams an dem grenzüberschreitenden Einsatz. "Wir haben auf der Salzburger Seite im Wald- und Sumpfgelände eine Mannschaftssuchkette gebildet", schilderte der Bezirksleiter der Bergrettung, Werner Quehenberger.

Fremdverschulden sowie ein Unfall werden ausgeschlossen. "Er dürfte nicht gestürzt sein. Wir vermuten eher einen medizinischen Notfall", sagt Quehenberger. Der 64-Jährige wurde mit einem Polizeihubschrauber geborgen.