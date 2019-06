Jener 57-jährige Mann, der seit Samstag nach einem Badeunfall im oberösterreichischen Irrsee vermisst wurde, ist am Sonntag nur mehr tot geborgen worden. Die Wasserrettung fand ihn in einer Tiefe von 30 Metern. Als Unfallursache wird von einem plötzlichen Herztod ausgegangen. Der Mann war mit seiner Ehefrau in Richtung Seemitte geschwommen, bekam am Rückweg Atembeschwerden und ging unter.

SN/robert ratzer Vermisster Schwimmer im Irrsee nur mehr tot geborgen