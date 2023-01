Vermisster Skifahrer im Lungau tot geborgen

Im Lungau wurde ein 26-Jähriger nach einer groß angelegten Suchaktion unter einer Lawine gefunden.

Ein vermisster Skifahrer konnte bei einer groß angelegten Suchaktion im Skigebiet Aineck am Katschberg am Montagabend nur noch tot geborgen werden. Der Mann war am Sonntag im Skigebiet unterwegs und wurde am Montag zu Mittag vermisst gemeldet. Seine Skikarte war am Sonntag um 11 Uhr das letzte Mal gesteckt worden.

Am Montag Nachmittag startete eine groß angelegte Suchaktion mit 50 Bergrettern aus dem Lungau, zehn Bergrettern aus Kärnten, vier Hundeführern, der Alpinpolizei und der Feuerwehr. "Die Polizei konnte ...