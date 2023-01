Vermuteter Mord in Salzburg: Polizei erbittet Hinweise zu Balkon-Blumenkisten

Seit dem 2. Jänner wird ein Iraker in Salzburg vermisst. An diesem Tag hatte er noch Blumenkisten gekauft.

Die Salzburger Polizei vermutet um das verschwinden eines Irakers am 2. Jänner ein Gewaltverbrechen. Seit dem 22. Jänner befindet sich ein Tatverdächtiger in Haft. Die beiden Männer hatten nach einer Facebook-Annonce zu einem Autoverkauf für Montag, 2. Jänner ein Treffen vereinbart. Wie die Polizei am Montag bekannt gab, hatte der Vermisste an diesem Montag noch 100 cm lange, anthrazitfarbige Balkonkästen gekauft. Auch von diesen Blumenkisten fehlt bis heute jede Spur.

Die Polizei erbittet nun Hinweise, ob jemandem die möglicherweise abgelegten oder entsorgten Balkonkästen aufgefallen sind. Ebenfalls gesucht wird das iPhone XS Max des Vermissten mit durchsichtiger Hülle und Magnethalterung.