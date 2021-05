Verpflichtende Ausfahrtstests in Hallein werden verlängert.

Seit 30. April gelten beim Verlassen des Halleiner Stadtgebiets verpflichtende Ausfahrtstests. Nun ist bekannt geworden, dass diese nicht wie geplant am 9. Mai enden.

Die Infektionszahlen in Hallein gehen zwar bereits leicht zurück, doch die verpflichtenden Ausfahrtstests sollen offenbar bis 16. Mai verlängert werden, wie die SN am Donnerstagvormittag erfuhren. Die zweitgrößte Stadt des Landes lag bei der Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner) am Donnerstag bei 412. Das ist der niedrigste Wert seit Bekanntwerden der Ausfahrtskontrollen.



Eine höhere Inzidenz hat im Tennengau nur die Nachbargemeinde Oberalm, dort liegt der Wert bei 448. In Oberalm gelten derzeit keine verpflichtenden Ausfahrtskontrollen.

Nähere Informationen in Kürze.