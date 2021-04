Verpflichtende Ausfahrtstests nun auch für Hallein

Die verschärften Coronamaßnahmen für die zweitgrößte Stadt des Landes gelten ab Freitag, 30. April.

Bis zum Sonntag, dem 9. Mai, um 24 Uhr, gelten für das gesamte Gemeindegebiet von Hallein verschärfte Coronamaßnahmen. Das bedeutet unter anderem verpflichtende Ausfahrtstests und intensive Kontrollen der Quarantäne. Die Maßnahmen gelten ab Freitag, dem 30. April, um sechs Uhr. Das hat das Land am Dienstag in einer Aussendung mitgeteilt.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) sagt, die Stadt stehe seit Tagen wegen des steigenden Infektionsgeschehens unter Beobachtung. "Wir haben uns heute in Absprache mit den Gesundheitsbehörden dazu entschlossen, diese verschärften Maßnahmen zu ergreifen, um bestmöglich die Infektionsketten zu unterbrechen." Die Testkapazitäten sollen adaptiert werden.

Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) wurde nach eigenen Angaben zeitgleich mit den Medien vom Landeshauptmann über die Maßnahme informiert. Auch der Stadtchef hatte noch keine weiteren Details zur Maßnahme parat.

In Hallein gab es am Dienstag 148 positiv getestete Personen, was einer Sieben-Tage-Inzidenz von 454 entsprach - der höchsten im Bezirk Tennengau. An zweiter Stelle lag die Gemeinde Kuchl (32 positiv Getestete, Inzidenz 352).

Trend im Großarltal und in Straßwalchen zeigt nach unten

Nach unten zeigt der Trend indessen im Großarltal und in Straßwalchen, wo seit vergangenem Mittwoch bzw. Donnerstag verpflichtende Ausreisetests gelten. In Straßwalchen lag die Inzidenz am Dienstag bei einem Wert von 477, in Hüttschlag bei 329, in Großarl bei 265. Vergangene Woche lag dieser Vergleichswert in Straßwalchen bei 645, im Großarltal bei 700.

Weitere Informationen folgen.

Covid-Statistiken Salzburg 2021