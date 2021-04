Verschärfte Corona-Maßnahmen für das Gasteiner Tal laufen am Ostermontag um 24 Uhr aus

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Tal ist von 1054 auf aktuell 225 gesunken. Auch die Daten für die einzelnen Gemeinden seien relativ erfreulich, heißt es. In Bad Gastein liegt der Wert bei 404, in Dorfgastein bei 193 und in Bad Hofgastein bei 132.

Die verschärften Coronamaßnahmen für das Gasteiner Tal laufen am Ostermontag um Mitternacht aus - wie geplant. Das legte Landeshauptmann Wilfried Haslauer am Freitag in Absprache mit den Gesundheitsbehörden fest. Grund sei, dass sich die Corona-Infektionslage unter anderem durch die verpflichtenden Ausfahrts- und später auch Einfahrtstests beruhigt habe. Der Höchststand bei der Sieben-Tage-Inzidenz betrug für das gesamte Tal 1054. Aktuell sind es noch 225.

"Die regionalen Maßnahmen haben gewirkt"

Landeshauptmann Haslauer: "Die regionalen Maßnahmen haben gewirkt. Daher können wir die verschärften Maßnahmen für das Gasteiner Tal wie geplant am Ostermontag um Mitternacht auslaufen lassen." Auch die Daten für die einzelnen Gemeinden im Tal seien relativ erfreulich. Laut Landesstatistik wies Dorfgastein als Höchstwert eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1666 auf - nun sind es 193. In Bad Hofgastein sank der Wert von 1282 auf derzeit 132 und in Bad Gastein von 634 auf derzeit 404 - Tendenz eher sinkend. Wie bereits berichtet, wirkt sich diese Entwicklung auch auf die Sieben-Tage-Inzidenz im Pongau aus: Der Bezirk lag am Freitag um 8.30 Uhr bei 222,3. Im gesamten Bundesland Salzburg waren es 252,6.